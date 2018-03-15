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15 марта 201820:32 Дмитрий Кайстро

Он мог обаять любого: Москва простилась с Олегом Табаковым

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В Москве простились с народным артистом Олегом Табаковым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, а на панихиду в МХТ имени Чехова собрался весь цвет российского театра и кино. Поклонники великого актера с самого утра выстраивались в длинную очередь, чтобы отдать ему дань памяти. На церемонию приехал и президент Владимир Путин.

К художественному театру имени Чехова в центре столицы люди начали приходить задолго до начала официального прощания — с цветами, охапками цветов, венками. Людское море до отказа заполнило небольшой Камергерский переулок, а потом вышло из берегов, на соседние улицы и магистрали. И в зрительный зал.

Проститься с Олегом Табаковым приехал президент Владимир Путин. Глава государства возложил бордовые розы к гробу великого артиста и театрального мастера и выразил слова соболезнования родным Олега Павловича.

Кажется, актерское счастье, востребованность в профессии (потом будут говорить – "везунчик", "баловень судьбы") не покидали его с далекого 1953 года, когда саратовский выпускник поступил в Москве в школу-студию МХАТ и практически сразу же стал сниматься в кино.

"Абсолютная огранка, глыба, темперамент, — отмечает народный артист России, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков. — В каждой своей роли настоящий. Всегда увлекательный. Всегда. Мог расположить и обаять любого. Его появления в кадре — это успех картины на 100 процентов".

"Табаков — это часть культурного пространства этой страны, — добавляет народный артист России Сергей Гармаш, — огромная часть, которая оставляет за собой так много доброго и хорошего".

Он был самым молодым из шести студийцев, основавших знаменитый "Современник". Жить Табаков, действительно, торопился. Без суеты. Просто столь много нужно было успеть. Педагогическая деятельность, руководство несколькими театрами, создание и открытие собственной актерской школы. Такое не осилишь без абсолютного ощущения своей жизненной миссии, уверенности в предначертанных силах.

"В судьбу верю. В расчеты — не очень. Скорее, верю в интуицию. Она меня еще никогда не подводила", — признавался Олег Табаков.

Медицине — их семейному, клановому делу (а врачами были табаковские родители и родня) предпочел лицедейство, в котором научился ставить диагнозы самому себе. Диагнозы требовательные и где-то безжалостные. Он мало спал. Много играл и снимался. Был опрокинут в работу так, что в 29 доработался до раннего инфаркта.

Но как же изумляла его артистическая многоликость! "Свобода ассоциаций заложена в моем амплуа", — объяснял сам Табаков. "Высокооплачиваемый пролетарий художественного труда", как называл себя сам, он играл свыше 60 лет. Его всепоглощающая страсть — быть на сцене. "Его мощь настолько безапелляционно прекрасна, что сколько мы его знаем, всегда удивляемся поступку, решению, движению", — говорит народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

"Сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире", — добавляет народный артист СССР, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров.

Голосом Олега Павловича (и вот тут уж полностью проявлялось восхитительное табаковское озорство) разговаривают любимые поколениями мультипликационные герои, безошибочно узнаваемые на слух. Его художественный талант был изнанкой человеческого дара дружелюбия. Табаков дружил с дочерью Хрущева Радой и ее мужем Алексеем Аджубеем, с писателем Александром Солженицыным. Это вообще был период, когда его современник "жил Солженицыным", а личные отношения с мыслителем — беседы о совести, о том, как человеку человеком быть, у них остались навсегда. "Я не просто его любил, а был влюблен в него", — рассказывал Олег Табаков.

В "Современнике", и в "Табакерке", и еще позднее — в МХТ заслуженный мастер открыл десятки режиссерских имен и воспитал сотни звездных актеров. Сам он назвал их "детьми не по крови". Однажды Табаков скажет: "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается". "Может эти строки звучат несколько выспренно — "Нет, весь я не умру", но они мне очень понятны, — говорил маэстро. — Женька останется, Вовка, Сережка, Маринка останется".

И еще останутся роли. И мощный слой в духовной почве нации. Олег Табаков — носитель и хранитель великих кодов тысячелетней российской культуры, поистине народный артист своей страны.

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище. Рядом с Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и Ильей Глазуновым.

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