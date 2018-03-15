Эвакуация под прицелом террористов: Восточную Гуту покидают жители

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Конфликт в Сирии 37 минут назад
Эвакуация под прицелом террористов: Восточную Гуту покидают жителиЧитайте нас в Telegram
Сегодня в Сирии Восточную Гуту впервые начали массово покидать мирные жители. Большими группами они и в эти минуты выходят из района, захваченного боевиками. К концу дня опасную зону должны оставить 13 тысяч человек. Идти приходится под прицелом террористов, которые в любой момент могут открыть огонь.
Населённый пункт Хамурия. Самое сердце Восточной Гуты. Добраться сюда можно только по небольшому перешейку, который сирийская армия зачистила от террористов. Сегодня здесь самый массовый выход мирных жителей за все время работы гуманитарных коридоров.
Триста человек, тысяча, две, четыре... Нескончаемый поток без начала и края. Женщины, дети, старики. Для них это — дорога жизни из плена боевиков. Шесть лет люди жили под властью исламистов. И вот сейчас долгожданная свобода.
"Я счастлива и благодарна сирийской и российской армии за то, что мы живы. Только благодаря им нам удалось вырваться из Восточной Гуты. Там ужасные условия", — говорит женщина в черном с ребенком.
"Цены в нашем посёлке боевики завысили в несколько десятков раз. Мы, например, все время сидели в подвале. И за кусок хлеба, который нам спускали вниз, террористы просили 4 тысячи фунтов. Это 10 долларов", — рассказывает другая женщина.
Большинство людей, особенно дети — истощены. Многие ранены. Тяжелобольных и пострадавших во время обстрелов стараются вывозить на машинах скорой помощи. Но на всех автомобилей не хватает.
Безопасность гуманитарного коридора обеспечивают российские и сирийские военные. Через 200 метров — позиции террористов, которые в любой момент могут устроить провокацию.
"За последние несколько минут боевики дважды нас обстреляли. Прилетели мины. К счастью, они разорвались за домами. И осколки сюда не долетели", — рассказывает боец сирийской армии.
Не обошлось и без информационных провокаций. Незадолго до выхода мирных жителей некоторые СМИ распространили новости о том, что правительственные войска применили в Хамурии химическое оружие. Впрочем, никто из людей этого не подтвердил.
"Я, конечно, не специалист в химическом оружии, но вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья", — говорит пожилой мужчина.
"Я думаю, что информация о применение против нас химоружия – это очередная провокация для того, чтобы окончательно развязать некоторым странам руки в этой войне", — рассказывает другой мужчина.
Массовую эвакуацию людей удалось организовать после длительных переговоров с боевиками. Вели их в том числе и офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон. Всё в рамках резолюции ООН о полном прекращении огня в Сирии.
"Ожидаем выхода 13 тысяч человек. Будем работать, пока последние люди не выйдут", — сообщил представитель Центра Владимир Золотухин.
Всех вышедших мирных жителей отправят в городок Эд Дуэр. Первые автобусы с людьми уже отправились в центр временного размещения.
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