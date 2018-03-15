Атмосфера накаляется: российским дипломатам в Лондоне поступают угрозы

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Отравление Скрипаля 16 минут назад
Атмосфера накаляется: российским дипломатам в Лондоне поступают угрозыЧитайте нас в Telegram
Еще одним подтверждением тому, что Лондон не готов цивилизованно проводить международное расследование, стало сегодняшнее заявление главы британского МИД. Он объявил, что Британия не намерена передавать России для экспертизы образцы вещества, которым якобы отравили Сергея Скрипаля.
Тереза Мэй приехала 15 марта в Солсбери. В очередной раз, только теперь уже недалеко от скамейки, где обнаружили отравленных, она повторила свое вчерашнее заявление в парламенте.
Как всегда, никаких доказательств. Новых данных о ходе расследования тоже нет. Зато есть совместное заявление Великобритании, США, Франции и Германии.
"Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны", — заявили четыре государства НАТО.
Заявители требуют от России в полном объеме раскрыть Организации по запрещению химического оружия якобы существовавшую программу по разработке газа, который они называют "Новичок". В Великобритании атмосфера продолжает накаляться. Российским дипломатам в Лондоне стали поступать угрозы физической расправы.
"Присутствует и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами. По каждому конкретному факту мы обращаемся в полицию. И стараемся максимально с ней взаимодействовать. К каждому случаю мы относимся очень серьезно. Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей, людей с криминальным прошлым. И от них можно ожидать всего, чего угодно", — заверяет чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Но британские политики еще больше подогревают страсти. Сегодня с откровенно грубым заявлением выступил министр обороны Гэвин Уильямсон.
"То, что сделала Россия в Солсбери, возмутительно и ужасно. Мы уже приняли ответные меры. По большому счету, России просто нужно уйти и заткнуться", — рубанул министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
"Такие новые реалии. В них приходится жить, работать. Хамские заявления. Хамские статьи. Но мы стараемся воспринимать эти вещи спокойно по той простой причине, что считаем ниже своего достоинства, чтобы с нами разговаривали в духе ультиматумов", — подчеркнул российский посол в Лондоне Александр Яковенко.
Самая обсуждаемая тема в парламенте — поведение лейбористов Джереми Корбина, который потребовал от премьер-министра объяснений, что сделано для того, чтобы доказать виновность Москвы, и то, как ему пытались заткнуть рот воинственно настроенных депутаты.
Но Корбин давлению не поддался. Причина в том, что он хорошо помнит, как 15 лет назад его коллега по партии, тогда премьер-министр Тони Блэр, в этом же зале рассказывал басни об оружии массового поражения в Ираке, многозначительно ссылаясь на липовые отчеты спецслужб. Его вранье не только подорвало доверие к заявлениям британских властей, но и привело к трагедии, от которой до сих пор не может оправиться весь мир — полмиллиона погибших иракцев, дестабилизированный регион, терроризм.
В 2016 году специальная комиссия, которая расследовала обстоятельства втягивания Великобритании в иракскую бойню, выявила, с какой легкостью британское правительство назначает виновных под надуманными предлогами.
"Мы пришли к заключению, что Великобритания приняла решение о вводе войск до того, как все мирные возможности по разрешению были использованы. Военная операция в тот момент не была последним средством. Правовая база для вторжения в Ирак была неудовлетворительной! Действия правительства были основаны на неверных разведданных и оценках", — заявил председатель комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с вторжением коалиционных сил в Ирак, Джон Чилкот.
В изменившихся обстоятельствах в Лондоне также легко осудили теперь уже самого Тони Блэра за развязывание войны.
Сегодня, предъявляя России обвинения без доказательств, Тереза Мэй в упор не видит оставленные Блэром грабли. Кто знает, какие могут всплыть факты, как это уже случалось, причем именно в самой Великобритании.
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