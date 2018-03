В бельгийском баре поставили сигнализации на пивные бокалы

Руководство бельгийского бара The Beer Wall в Брюгге установила на свои бокалы сигнализацию, так как посетители стали слишком часто воровать посуду из паба. По словам владельца заведения Филиппа Маеса, в 2017 году из The Beer Wall вынесли почти четыре тысячи стаканов, сообщает The Telegraph.

Владельцы бельгийских пабов относятся к стаканам особенно серьезно, так как под каждый сорт пива у них предусмотрен свой бокал. Больше всего ворам полюбились стаканы в виде песочных часов.

Установка сигнализации обошлась владельцам The Beer Wall в 4 тысячи евро, но они говорят, что дело того стоило.

"Многие клиенты думают, что бокал – это бесплатное приложение к пиву, что не так", — возмущается Маес.