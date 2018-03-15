Евгения Медведева: не переживайте, я никуда не уеду

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опровергла появившиеся в интернете сообщения о том, что она готова сменить гражданство России для того, чтобы выступить на следующих Олимпийских играх. Она приписала эти фантазии излишней эмоциональности ее поклонников.

"По-видимому, люди просто переживают за меня таким образом, и это их эмоциональные посылы, — цитирует фигуристку телеканал Russia Today. – Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьёз не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну".

Чемпионка мира, которая на Олимпиаде-2018 завоевала две серебряные медали, также добавила, что считает неправильным додумывать или домысливать за другого человека, если не было официальной информации: "Нельзя сеять панику и совершать подобные вбросы в социальные сети".