Мадридский "Атлетико" повторно разгромил "Локомотив"

На московском стадионе "Локомотив" стартовал очередной игровой день футбольной Лиги Европы. Хозяева поля в ответном матче 1/8 финала евротурнира принимали мадридский "Атлетико", которому проиграли в гостях 0:3. Домашний матч также завершился для "красно-зеленых" полным фиаско. Счет – 1:5.

Перед игрой все понимали, что отыграть у набравших ход "матрасников" из Мадрида три мяяа будет крайне сложно. Однако, верилось, что дома "Локо" сумеет хотя бы частично восстановить статус-кво. Об этом накануне встречи говорил и тренер москвичей Юрий Семин.

Первый тайм получился более или менее равным, хотя мадридцы сразу показали, что и в гостях не боятся лидера чемпионата России. Они открыли счет (Корреа), но железнодорожники сумели довольно быстро отыграться после гола Рыбуса. Первые 45 минут завершились со счетом 1:1 и, казалось, ничто не предвещает большой беды.

Но второй тайм получился для "Локомотива" просто провальным. Сауль и дважды Торрес к 70-й минуте сделали счет 4:1 в пользу гостей. Хозяева выглядели совершенно невнятно. И на исходе матча Гризманн поставил точку в этой игре. 5:1 в пользу "Атлетико", который более чем уверенно подтвердил статус главного фаворита Лиги Европы.