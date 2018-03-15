Макрон отказался посетить российский павильон книжной выставки из-за "дела Скрипаля"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже. Как сообщили в Елисейском двореце, решение принято после скандала с нападением в Великобритании на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как уточняет ТАСС, согласно рабочему графику, вечером в четверг Макрон прибудет в Выставочный центр у Версальских ворот, где открывается крупнейшая во Франции книжная ярмарка — ежегодный международный Салон книги, куда Россия в этом году приглашена в качестве почетного гостя. Парижский салон является одним из крупнейших книжных форумов Европы.

В свою очередь, посол РФ в Париже пояснил "Интерфаксу" это решение Макрона опасениями провокаций.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись нападению 4 марта в городе Солсбери. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в этом Россию. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту.