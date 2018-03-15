В Майами обрушился пешеходный мост: есть пострадавшие

В американском курортном городе Майами обрушился пешеходный мост, сообщает CNN. В результате ЧП есть пострадавшие.

Как уточняет РИА Новости, трагедия случилась на строившемся мосту рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По предварительным данным, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) 15 марта 2018 г.

"Интерфакс" со ссылкой на NBC информирует о нескольких погибших. По данным этого телеканала, речь идет о недавно построенной конструкции. Сейчас на месте обрушения идет разбор завалов.