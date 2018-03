В Майами обрушился пешеходный мост: есть пострадавшие

В американском курортном городе Майами обрушился пешеходный мост, сообщает CNN. В результате ЧП есть пострадавшие.

Как уточняет РИА Новости, трагедия случилась на строившемся мосту рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По предварительным данным, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN