В Минобороны РФ назвали "ничтожеством" главу военного ведомства Великобритании

В российском военном ведомстве считают "хамскими" слова руководителя британского военного ведомства Гэвина Уильямсона в адрес России.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что видимо, у Уильямсона в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, в арсенале остались только ругательства.

Генерал добавил, что к обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона давно уже выработался иммунитет.

Он считает, что "все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих обвинителей".

Ранее во время пресс-конференции Гэвин Уильямсон посоветовал Москве не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что "России следует отойти в сторону и заткнуться".