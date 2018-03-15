Тренер "Локомотива" Семин: такие поражения – удар по самолюбию

Наставник московского футбольного клуба "Локомотив " Юрий Семин после разгромного поражения его команды в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы от мадридского "Атлетико" (1:5) признал, что "красно-зеленые" сыграли против гостей слишком авантюрно. Тренер поздравил соперника с красивой победой.

"С нашей стороны сегодня была полная авантюра, — цитирует Семина сайт Чемпионат.Ru. – С "Атлетико" в такой футбол играть нельзя. Но если говорить реально, с "Атлетико" и три мяча отыграть нереально – при Симеоне [тренер мадридцев, — прим. ред.] команда вообще очень редко пропускала. Мы правильнее играли в Мадриде, чем здесь".

"Для болельщиков, возможно, сегодня было интереснее – мы создавали моменты, неплохо комбинировали. Но для "Атлетико" это было плюсом. Свободные зоны, которые образовывались при нашей атаке, они хорошо реализовывали. Поздравляю "Атлетико", это мастер-класс для нас. Сегодня сказал игрокам, что они играли так, как не надо делать с такими командами, как "Атлетико", — сказал Семин.

"Атлетико" не относится ни к одной игре несерьезно, я вижу это на протяжении всего времени, пока работает Симеоне. Каждый матч для них – самый важный, думаю, это их принцип. Если смотреть реально, мы не могли пройти "Атлетико" изначально, — признал тренер "Локо". – Перед сегодняшним матчем "Атлетико" получил три выходных, а мы – два. Возможно, если бы игроки сегодня были в лучшем физическом состоянии, мы могли сыграть лучше".

Тем не менее, Семин не теряет оптимизма на концовку сезона: "У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде – хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но против нас была команда сильнее".