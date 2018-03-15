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Отравление Скрипаля 28 минут назад

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15 марта 201822:37 Варвара Невская

Британская база "Портон-Даун" долгое время изготовляла опаснейшее химоружие

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А что с мотивацией Терезы Мэй и её сторонников? Что заставляет разбрасываться обвинениями и ультиматумами? Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен: всё дело в неспособности выполнить обещания по "Брекзиту". Рейтинги ведь падают. Нужен отвлекающий скандал.

Говоря об ответных мерах Москвы, глава МИДа заверил: обязательно оповестим Лондон в устной форме. Заблаговременно. И ещё — кое-что.

"Любые разработки в сфере новых боевых отравляющих веществ были нами свёрнуты сразу после присоединения к профильной Конвенции". Слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Ответ тем, кто заранее нашёл виновного. И Вилу Мирзаянову — беглому советскому химику, одному из разработчиков нервно-паралитических газов, который из США тоже обвиняет: мол, Москва Скрипаля однозначно отравила. Впрочем, если учесть сам факт эмиграции этого специалиста, а также его многолетнюю работу на Западе, рецепт такого смертельно опасного яда — вполне может быть известен именно зарубежным спецслужбам.

"Портон-Даун" (Porton Down) — не просто лаборатория, а крупнейшая в мире военно-научная британская база, основной профиль которой — химическое и биологическое оружие.

Целый исследовательский городок, площадью почти 3000 гектаров, находится всего в 11 километрах от Солсбери, где и был отравлен Скрипаль вместе с дочерью. Эта же лаборатория и определила: бывший полковник ГРУ стал жертвой газа "Новичок".

"Лаборатория существует уже достаточно давно, она неоднократно уже обвинялась в англоязычной прессе в экспериментах на людях, как в точечных, так и в массовых. Испытывались различные образцы нервно-паралитических агентов и в принципе эти эксперименты открыто продолжались до конца 80-х годов. Официальная позиция Британии заключалась в том, что ничего опасного в этом не было, но опять-таки, это со слов правительства и экспертов этой лаборатории, которая является одним из крупнейших центров химической и биологической войны в мире", — поведал Борис Рожин, эксперт центра военно-политической журналистики.

Во времена холодной войны британским военным предлагали отдохнуть от службы и заодно принять участие в якобы безопасных экспериментах. По факту на них испытывали нервно-паралитические газы и психоделические наркотики, а также заражали их сибирской язвой, чумой, и другими опасными бактериями, вирусами и патогенными грибами. За время экспериментов пострадало более 20 000 человек и это не финальные цифры. Разработки "Портон-Дауна" того времени до сих пор активно используются западными спецслужбами.

"Там был изобретен в частности такой нервно-паралитический газ, как VX. Который впоследствии они передали США, и он был поставлен на вооружение. Именно им в прошлом году был отравлен брат Ким Чен Ына, Ким Чен Нан", — рассказал Игорь Никулин, член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в 1998 – 2003 годах.

В 1953 году летчик Рональд Мэдисон во время эксперимента скончался от действия хорошо известного газа зарина. В середине 60-х живые бактерии, вызывающие инфекции крови и грудной клетки, были распылены в Заливе Лайма.

После развала СССР британская разведка активно собирала данные на территории бывших союзных республик, и смогла получить массу советских секретных формул, позже переданных на вооружение в "Портон-Даун". По официальным данным сейчас центр не разрабатывает оружие массового поражения, а лишь ведет работу по утилизации старых образцов химоружия, работает над антидотами, а также по заданию правительства проводит специальные экспертизы.

"Это такой известный центр, который работает на нужды министерства обороны Великобритании и очень тесно связан с разведкой и контрразведкой. Следовательно, в этой лаборатории обязательно должны быть образцы основных поражающих веществ, сильнейших ядов и токсинов. Которые используются как в боевых целях, так и применяются сегодня в деятельности спецслужб", — уверен Андрей Манойло, член научного совета при Совете безопасности РФ.

Но вот парадокс, ученые, работающие в "Портон-Даун" слишком часто умирают при загадочных обстоятельствах. В 2003 году скончался доктор Дэвид Келли. Совпадение, но накануне своей смерти он передал журналистам данные о военной операции в Ираке. Доктор Ларри Форд также загадочно погиб в 2001 году, а в его холодильнике обнаружили образцы смертельно-опасных вирусов. Ну и наконец, в том же 2001-м, умер Владимир Пасечный, советский ученый, принимавший участие в разработке биологического оружия во время холодной войны, позже бежавший в Соединенное Королевство.

"Еще один наш перебежчик — бывший директор в НИИ ОЧБ Владимир Пасечник — тоже умер при каком-то там загадочном эксперименте, в котором он участвовал. Поэтому я не удивлюсь, если в итоге выяснится, что Скрипаля и его дочь отравили сами британские спецслужбы, особенно в связи с тем, что это произошло как раз перед нашими президентскими выборами, и была явная цель скомпрометировать в этом Россию", — заявил Игорь Никулин.

По мнению экспертов, причастность спецслужб и ученых "Портон-Дауна" к отравлению Скрипалей указывает и тот факт, что вместо оглашения действующего вещества, в экспертизе спецы пишут название "Новичок". А значит, у них имеются и образцы газа, и его формула им так же хорошо известна, просто признаваться в этом, они не хотят.

И еще интересный факт – "Портон-Даун" выносил решения о составе отравляющего вещества в делах Литвиненко, убитого полонием, и Ющенко, пострадавшего от яда диоксина. И в том, и в другом случае тогда обвинили Россию. За все эти годы, кстати, никаких доказательств вины не появилось, что в прочем не помешало ученым из "Портон-Дауна" указать на Россию и в третий раз.

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