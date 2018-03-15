Обрушение моста в Майами: один погибший, шестеро раненых

По последним данным, в результате обрушения строящегося пешеходного моста в Майами (Флорида, США) один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Breaking: New video shows deadly pedestrian bridge collapse at FIU. pic.twitter.com/21ERvHiA4j — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 15 марта 2018 г.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Fox News, ЧП случилось на территории кампуса Международного университета Флориды в городе Майами. Под обломками моста оказались погребенными несколько автомобилей и людей. Идет разбор завалов.