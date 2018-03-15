По делу о нападении стаи собак-убийц в Истре задержан бизнесмен

Бизнесмен задержан в качестве подозреваемого по делу о нападении стаи бродячих собак на людей в Истринском районе Подмосковья. Возбуждено еще одно уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших смерть человека.

Стая бродячих собак насмерть загрызла 19-летнего жителя поселка Курсаково под Истрой Олега Шушунова 12 марта, напоминает ТАСС. Он возвращался домой от железнодорожной станции по улице. Собаки также напали на 26-летнюю женщину. Ее отбил другой мужчина, вооружившийся палкой. Женщина госпитализирована. Искусанная собаками девушка остается в больнице в стабильном тяжелом состоянии.

Напавших на трех людей собак отловили. Их участь пока не уточняется. Следователи возбудили первое уголовное дело о халатности. Теперь возбуждено дело по другой статье. Частный предприниматель, занимавшийся в районе отловом бродячих животных, своей вины не признает. Он утверждает, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало. Но в администрацию поступило 34 обращения от жителей поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак. По этим жалобам были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю. Информация по расследуемым уголовным делам проверяется.

В поселке Курсаково знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной. Эту стаю собак прикармливали на местном складе.