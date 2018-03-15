Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллсе вышел на финишную прямую крупный теннисный турнир с призовым фондом 8,65 млн долларов. В женской части состязаний осталась одна россиянка – Дарья Касаткина. И она уверенно прошла в полуфинал, разгромив опытную немецкую теннисистку Ангелику Кербер.

Это был матч двух игроков "посева", но Касаткина стояла ниже соперницы: у нее 20-й номер, а Кербер была десятой ракеткой Индиан-Уэллса. Кроме того, стоит напомнить, что Кербер была чемпионкой турнира "Большого шлема" в Австралии в 2016 году. Но счет отчетного матча оказался для немки катастрофическим – 0:6, 2:6. Дарья не дала сопернице ни шанса и теперь сыграет в полуфинале.

Ранее полуфиналистками турнира стали первая ракетка мира румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака, которая выбила из борьбы пятую "сеяную" чешку Каролину Плишкову: счет матча 6:2, 6:3.