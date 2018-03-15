Белый дом будет давить на Москву, пока она не изменит политику

Власти США будут действовать жестко в отношении России, пока Москва не изменит свое поведение.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность оповестила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отвергла предположение, что президент РФ Владимир Путин манипулирует главой США Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что совместные усилия двух стран в борьбе с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, вполне допустимы.

Сандерс отметила, что при этом Трамп доказал, что действует крайне жестко в отношении России, когда она того заслуживает.

Отвечая на вопрос журналиста, является ли Путин другом или врагом США, пресс-секретарь ответила, что это должна определить сама Россия.