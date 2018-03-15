"Зенит" потерял Кокорина и шансы на четвертьфинал Лиги Европы

Матчем в Санкт-Петербурге продолжился футбольный вечер в континентальной Лиге Европы. "Зенит" принимал немецкий "Лейпциг", которому он уступил в гостях со счетом 1:2. Домашняя встреча у "сине-бело-голубых" также не вышла победной: ничья 1:1 вывела клуб из Германии в четвертьфинал.

"Зенит" начал игру неспешно, присматриваясь к опасному, как оказалось, сопернику. Однако первыми гол забили гости, до предела усложнив шансы питерцев на общий успех: отличился на 22-й минуте Огюстен. После этого "Зенит" долго собирался с мыслями, но на 45-й минуте Дриусси забил "гол в раздевалку" и сравнял счет.

Все еще можно было решить в свою пользу, но нынешний "Зенит" выглядит вяло и матч против "Лейпцига" это подтвердил. За вторые 45 минут хозяева создали минимум моментов. А могли и проиграть, когда за 10 минут до конца встречи в их ворота был назначен пенальти. Но вратарь Лунев переиграл Вернера и сохранил для своей команды ничью. Увы, но она не помогла "Зениту" в борьбе за четвертьфинал Лиги Европы.

Стоит отметить, что в первом тайме серьезную травму получил игрок сборной России Александр Кокорин. Он после столкновения соперника покинул поле в сопровождении медиков и в слезах. Пока штаб "Зенита" не сообщил о степени травмированности форварда, но есть подозрение на сильнейший ушиб или даже разрыв связок коленного сустава.