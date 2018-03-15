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15 марта 201823:15

Лига Европы: произошли столкновения фанатов ЦСКА и "Лиона"

iz.ru

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Во французском Лионе непосредственно перед матчем местного клуба с московским ЦСКА в рамках турнира футбольной Лиги Европы случились столкновения болельщиков. По разным сведениям, несколько стычек произошло в городе и непосредственно перед стадионом, на котором пройдет матч.

По сообщениям французских изданий, в частности, газеты L’Equipe, стычки между российскими и французскими фанатами начались после того, как армейские "ультрас" напали на хозяев. В то же время издание "Спорт-экспресс" сообщает, что драки возникли стихийно и неясно, кто стал зачинщиком. Местная полиция пыталась предотвратить столкновения и даже была вынуждена применить слезоточивый газ.

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