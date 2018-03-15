США угрожают России новыми санкциями

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не исключает введение в отношении Москвы дополнительных санкций из-за ее причастности к покушению в британском Солсбери на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что ранее США ввели дополнительные санкции в отношении Северной Кореи после применения боевого отравляющего вещества для убийства старшего брата северекорейского лидера Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура в феврале минувшего года, передает ТАСС. "Возможно, мы так, в конце концов, и поступим [в случае с делом Скрипаля], но я не буду брать на себя на данном этапе никакие обязательства подобного рода", — пояснила она.

Как сообщалось, 14 марта текущего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном использовании силы против ее страны, заявив, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Соединенного Королевства. Она объявила о высылке российских дипломатов и ряде других ограничительных мер. Власти России обвинения британского премьера категорически отвергают и обещают, что шаги Великобритании не останутся без ответа.