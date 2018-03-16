Политический кризис в Словакии: куда приведет страну череда отставок?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку. Поводом стали трехнедельные протесты — народ не утихал после первого в истории страны убийства журналиста. Кто теперь возглавит Словакию, действительно ли в ней сменится власть?

Заявление об уходе словацкий политический тяжеловес Роберт Фицо сделал после трех недель непрекращающихся протестов. Страна требовала его отставки – и Фицо, пусть и не сразу, уступил. Заявление он сделал в том же кабинете, где в конце февраля картинно предлагал миллион евро за любую информацию об убийцах журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Это преступление спровоцировало масштабные перестановки во власти. Первое в истории Словакии убийство журналиста, который расследовал связи словацких политиков с итальянской мафией, вызвало масштабные уличные протесты. Сначала люди просто требовали от властей разобраться в ситуации. Но те не спешили – и тогда журналисты ополчились на Фицо.

Под давлением резкой критики и общественных протестов ушла советник президента – фигурант расследования Куцияка о связях с мафией. Затем — министр культуры страны. А всего несколько дней назад ушел министр внутренних дел, от которого протестующие так и не дождались результатов расследования. И вот теперь – премьер-министр. Однако, он четко уверен в том, что за протестами стоит оппозиция с иностранным финансированием. Об этом Фицо заявил даже в своей речи во время объявления об отставке.

"Вот уже несколько дней Словакия противостоит кризису, который возник из-за безрассудного использования в политических целях гибели двух молодых людей. Словацкая оппозиция и средства массовой информации забыли о том, что сначала необходимо провести надлежащее расследование убийства. Вместо этого они дестабилизируют общество", — заявил Роберт Фицо.

Словацкие газеты не расценивают уход премьера как поражение. Он сохранил действующую правительственную коалицию — в ней большинство у партии Фицо "Курс – социальная демократия". Почти все министры останутся на своих местах. Более того, Фицо настоял на том, чтобы его кресло занял вице-премьер Петер Пелегрини. Как пишут словацкие журналисты, таким образом он формально выполнил требования протестующих и одновременно сохранил нынешний курс власти – ведь еще четыре года назад премьер намекал, что Пелегрини станет его преемником. Впрочем, Фицо уже уходил с поста главы правительства после провала на выборах в 2010-м. Однако, спустя два года вернулся – причем с триумфом: его партия получила абсолютное большинство в парламенте. Так что словаки говорят – Фицо уходит, но не далеко.