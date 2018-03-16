Денис Мантуров анонсировал создание особых индустриальных экономических зон в России

Россия продолжит активно развивать промышленный сектор. Среди мер поддержки — создание особых индустриальных экономических зон. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24"рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

При этом, важно, чтобы российская продукция была востребована еще и на зарубежных рынках. Недавний ввод США импортных пошлин на алюминий и сталь практически не повлиял на наших металлургов. Однако, в самой Америке может возникнуть дефицит сырья на внутреннем рынке.

Как заявил Денис Мантуров, эта ситуация, без сомнения, будет обсуждаться на петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 24 по 26 мая в Северной столице. А основная тема форума – "Создавая экономику доверия".