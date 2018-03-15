Тренер "Атлетико" Симеоне: на пять сыграли и футболисты, и врачи

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, чью подопечные в двух матчах футбольной Лиги Европы разгромили лидера чемпионата России московский "Локомотив" (3:0 и 5:1) прокомментировал гостевую победу словами "пять голов в таком матче – это фантастика".

"Вся команда сыграла очень здорово, вплоть до врачей и административного штаба, — цитирует Симеоне сайт Чемпионат.Ru. – Я восхищаюсь ими". Говорить насчёт шансов на общую победу в Лиге Европы тренер "матрасников" отказался: "Поговорим позже, мы идём от матча к матчу".

Особо Симеоне отметил Торреса, который забил в Москве два гола в ворота "Локо": "Все вы знаете, как Фернандо Торрес двигается и открывается. Сегодня он был очень хорош – забил мяч, который придал нам уверенности, реализовал пенальти. А его роль в команде сложно переоценить: Торрес вдохновляет партнёров, создаёт атмосферу в раздевалке".