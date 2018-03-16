В Москве прошел футбольный турнир среди команд из воспитанников интернатов и детских домов

В Москве прошел футбольный турнир среди команд из воспитанников интернатов и детских домовЧитайте нас в Telegram
Накануне чемпионата мира в России проходит турнир по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Пока это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот. Идея пришла из Санкт-Петербурга, затем распространилась по России. Бороться есть за что. Главный приз – поездка в Лондон в гости к "Арсеналу". А вот сами организаторы главным подарком называют социальную адаптацию ребят. За 13 лет более 39 тысяч человек приняли участие в турнире. Около 470 обрели новых родителей. Сейчас проходит московский этап.
Сразу после окончания московского этапа турнира "Будущее зависит от тебя", самый ценный игрок младшей возрастной группы Дмитрий Волков из команды "Преображение" с удовольствием делится маленькими тактическими секретами больших детских футбольных побед.
Турнир будущее зависит от тебя среди команд из детских домов и школ-интернатов проходит уже в 14-й раз. Московский этап — в манеже футбольного клуба "Локомотив". Победителями младшей возрастной группы среди ребят 12-13 лет стала команда "Преображение". Путь к московскому чемпионству — классическая спортивная история. Шаг назад, чтобы потом — два вперёд. Круговая система допускает право на ошибку.
Московский этап турнира — это не просто борьба за звание регионального чемпиона. Это возможность всего через месяц слетать на черноморское побережье и проверить себя уже на всероссийском уровне.
В этом турнире есть свои фавориты, и, как и большом футболе, свой статус они либо подтверждают, либо случаются сенсации. В старшей группе — это 14-15 лет — сенсации не произошло. Команда "Непоседы" стала чемпионом, не проиграв на турнире ни одного матча, не пропустив ни разу, а общая разница мячей — 29:0. Против "Спарты" – 2:0 в финале. Впереди теперь — апрельские приключения в Сочи.
За эти годы по количеству юных футболистов, участвующих команд и даже вовлеченных стран, турнир рос в геометрической прогрессии. От небольшого петербургского соревнования до крупного международного турнира. В конце апреля в Сочи пройдет большой всероссийский финал. А в мае в Москве пройдет первый в истории чемпионат мира среди детей-сирот. В столицу приедут команды из 22-х стран мира.
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