Обрушение моста в Майами: число жертв растет

15 марта 201823:57
Обрушение моста в Майами: число жертв растетЧитайте нас в Telegram
По последним данным, в результате обрушения строящегося пешеходного моста, произошедшего в городе Майами (США, штат Флорида), погибли от шести до десяти человек. Об этом сообщил сенатор от Флориды Билл Нельсон.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек, еще шестеро пострадали. Под обломками рухнувшего моста находятся не менее восьми автомобилей, напоминает ТАСС. По данным представителей посольства РФ в Вашингтоне, информации о наличии среди пострадавших россиян не проступало.
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