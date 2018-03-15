Обрушение моста в Майами: число жертв растет

По последним данным, в результате обрушения строящегося пешеходного моста, произошедшего в городе Майами (США, штат Флорида), погибли от шести до десяти человек. Об этом сообщил сенатор от Флориды Билл Нельсон.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек, еще шестеро пострадали. Под обломками рухнувшего моста находятся не менее восьми автомобилей, напоминает ТАСС. По данным представителей посольства РФ в Вашингтоне, информации о наличии среди пострадавших россиян не проступало.