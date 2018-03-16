В Москве ограблен ювелирный магазин

Налетчики совершили нападение на ювелирный магазин "Серебряный мир", расположенный в Москве на Ленинградском шоссе. Добычей преступников стали ценности на сумму более 10 миллионов рублей.

Как сообщил источник в столичных правоохранительных органах, налетчики вошли в помещение магазина и, угрожая, предположительно, пистолетом, разбили витрины, похитив ювелирные изделия, передает РИА Новости. По его словам, сумма похищенного пока предварительная, так как подсчет украденных ценностей еще ведется. Грабителям удалось скрыться на автомобиле, ведется их розыск.