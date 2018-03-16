Житель Казани брызнул газом в лицо отказавшемуся его пропустить водителю скорой

Житель Казани брызнул газом в лицо отказавшемуся его пропустить водителю скоройЧитайте нас в Telegram
Владелец кроссовера Hyundai ix35 атаковал водителя реанимобиля, который отказался уступить ему дорогу в одном из дворов Казани. Жительница многоэтажки сняла конфликт на видео.
Решающим аргументом в споре стал газовый баллончик, который владелец иномарки пустил в ход после безуспешных попыток уговорить водителя служебной машины с включенными проблесковыми маячками сдать вперед и уступить ему место. Очевидцы утверждают, что торопившийся местный житель угрожал собеседнику и оскорблял его.
"Водитель наш ответил отказом, объяснив это тем, что он ожидает бригаду и госпитализацию больного. Данный ответ не устроил молодого человека, и он достал газовый баллончик и направил струю в лицо водителю", — рассказал "Интерфаксу" представитель станции скорой помощи.
Когда водитель вышел из салона, чтобы глотнуть свежего воздуха, его противник повторно брызнул из баллона, после чего сел за руль и, сдав назад, уехал. Пострадавший мужчина самостоятельно доставил больного в госпиталь, после чего сам обратился к медикам и написал объяснительную записку.
О реакции правоохранительных органов на этот инцидент ничего не известно.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"
- Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
- Захарова ответила британскому министру на предложение "заткнуться"
- США расширили санкции против России
- Савченко принесла в Раду гранаты и пистолет
Самое читаемое
-
Жители Якутска бросились на поиски упавших с неба золотых слитков
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК
- Гарем полковника Захарченко делит его деньги и имущество
- Юрий Шевчук опубликовал клип в память о погибшей жене
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- В России изменится дорожная разметка
- Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Угрозы дипломатам и предложения заткнуться
- Москва простилась с Олегом Табаковым
- Савченко хотят лишить неприкосновенности
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
В Королеве взяли автоподставщиков: банда вымогала деньги у водителей
- Перевернувшаяся фура перекрыла Дмитровское шоссе
- Умная разметка уменьшит пробки на проблемных участках
- Genser на грани банкротства: что случилось с одним из крупнейших автодилеров
- Телефоном по голове: опоздавшая пассажирка побила сотрудницу "Аэрофлота"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Какие улыбки заставляют людей нервничать
- Курение приводит к нарушению и даже потере слуха
- Космическая радиовспышка неизвестной природы побила все рекорды яркости
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"