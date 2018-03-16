Депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко в очередной раз поколотили

Украинские депутаты так горячо обсуждали поправки в законы, что подрались. Произошло это на телевидении: сначала в студии, куда они были приглашены, а потом в коридоре. Силовые аргументы использовали Алексей Гончаренко и Вадим Ивченко. А полицию вызывал член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает телеканал "Россия 24".