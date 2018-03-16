Стример установил мировой рекорд, пригласив в эфир рэпера Дрейка

Популярный стример Тайлер Бревинс, известный под псевдонимом Ninja, побил всемирный рекорд стриминг-сервиса Twitch, набрав на своем канале 600 тысяч зрителей одновременно. Это произошло из-за того, что на канал к Бревинсу пришли знаменитые рэперы Дрейк и Трэвис Скотт, сообщает Forbes.

Дрейк сам написал у себя в "Твиттере", что собирается прийти на стрим к Бревинсу.

Во время игры Ninja, Дрейк и Трэвис Скотт общались с помощью сервиса Discord. Запись стриминга и общения звезд опубликована ниже.

Предыдущий рекорд сайта Twitch установил геймер Dr. DisRespect. Его трансляцию смотрели одновременно 400 тысяч человек.