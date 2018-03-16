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16 марта 201800:35

Дарья Касаткина: очень трудно найти правильных тренеров

EPA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала журналистам о возобновлении сотрудничества с бельгийским тренером Филиппом Дехасом. Ранее наша спортсменка работала с бельгийцем в возрасте 17 лет, но прервала сотрудничество. Касаткина вернулась к Дехасу осенью прошлого года.

"Он меня слушает, — цитирует Дарью сайт Sport360.Com. – Трудно объяснить – это внутреннее ощущение. Нет такого, что меняется что-то одно. Такое ощущение, что меняется все. Мелкие детали решают все. Очень трудно найти правильных людей, которые будут с тобой 300 дней в году, 24 часа в сутки. Трудно найти таких людей, но я надеюсь, что я их нашла".

Стоит заметить, что сотрудничество со старым новым тренером явно приносит свои плоды: на четырех последних по времени турнирах Касаткина трижды обыграла соперниц из мирового Топ-3 и вскоре сама поднимется в список Топ-15. На турнире в Индиан-Уэллсе она последовательно обыграла чемпионок Australian Open Каролину Возняцки и Ангелику Кербер.

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