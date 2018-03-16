Футбольный ЦСКА переупрямил французский "Лион" в Лиге Европы

Во французском Лионе завершилась ответная встреча футбольной Лиги Европы между местными "ткачами" и московским ЦСКА. Армейцы, которые дома проиграли сопернику со счетом 0:1, в гостях провели куда более зрелый матч и победили – 3:2. По сумме двух встреч в четвертьфинал идет ЦСКА.

Задача перед армейцами стояла непростая: домашнее поражение обязывало не просто выигрывать, а и забивать не менее двух мячей. Счет 2:0, 2:1, 3:2 и все последующие победные устраивали команду Виктора Гончаренко, но их надо было еще заслужить. Армейцы заслужили.

Игра с самого начала пошла на встречных курсах, ведь и "Лион", который выиграл в Москве, не собирался дома удерживать нулевую ничью. Это помогло гостям, поскольку оборона "ткачей" – не самая сильная линия. Первый гол Головин забил на 39-й минуте, сравняв счет в серии. ЦСКА выиграл первый тайм.

Во второй половине игры события развивались куда более динамично. Сначала хозяева сравняли счет: это сделал Корне. Казалось, что "Лион" перехватил инициативу, но армейцы пошли ва-банк и им удалось оторваться на два гола – Муса и Вернблум перевернули игру в пользу "красно-синих". Теперь уже хозяевам было нечего терять и они усилиями Диаса смогли сократить разрыв. Но двух голов на своем поле "Лиону" оказалось мало. Победа со счетом 3:2 вывела ЦСКА в четвертьфинал...