Баскетбольные "Химки" обыграли "Маккаби" на его площадке

Матчем между израильским "Маккаби" и подмосковными "Химками" завершился очередной игровой день в баскетбольной Евролиге. Матч получился очень упорный и зрелищный. Каждый из соперников едва не достиг "гроссмейстерской" отметки в 100 очков. А счет игры – 94:91 в пользу химчан.

На крайне важную с точки зрения турнирных раскладов игру с "Маккаби" химчане приехали не в полном составе, но с лидерами – Швед и Гилл готовы к матчу, сообщает официальный сайт "Химок". Оба они вышли в стартовом составе вместе с Марковичем, Андерсоном и Томасом. В игре царили быстрые скорости и очень плотная защита.

Первая четверть закончилась со счетом 19:21 в пользу гостей. Во второй четверти на площадку вышел капитан "Химок" Сергей Моня и "прихлопнул" соперника двумя дальними бросками подряд. В какой-то момент разрыв достиг 11 очков. Но включились трибуны и хозяева ринулись вдогонку, Кейн и Джексон сократили отставание. На перерыв ушли команды уже при счете 39:44.

Но преимущество химчане удерживают. Промахов достаточно, так что "Маккаби" в любой момент был готов к рывку и доказал это в концовке третьей четверти: хозяева впервые повели — 66:65. Примерно равный счет держался долго. Гостям намного тяжелее играть в такой недружелюбной атмосфере. Но наперекор всему "Химки" снова вырываются вперед, и наша команда увозит победу из Тель-Авива, взяв реванш за досадное домашнее поражение в матче первого круга.