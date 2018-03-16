Тренер "Зенита" Манчини: я не задумываюсь о возможном увольнении

Итальянский наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини после поражения своей команды в двухматчевой серии Лиги Европы от немецкого "Лейпцига" (1:2 и 1:1) не стал сильно расстраиваться. По мнению тренера, его команда сыграла в нынешнем сезоне евротурнира лучше, чем год назад.

"Считаю, мы выступили очень хорошо в Лиге Европы, мы ездили к лучшим командам континента, очень сильным командам, и многих обыгрывали, — цитирует Манчини официальный сайт "Зенита". – В этот раз нам тоже попался очень сильный соперник — "Лейпциг", где много молодых и сильных футболистов. К сожалению, было много моментов, когда нам не везло, но это футбол, и такое случается".

"Это футбол, мы не можем изменить его, — продолжил наставник питерцев. – Нужно справляться даже с теми поражениями, в которых невезение играло значительную роль. Например, как сегодня. Также факторами стало отсутствие Кузяева и Кокорина, который получил травму в самом начале матча. У меня тоже к вам вопрос: кто лучший нападающий у нас сейчас".

Говоря о своем положении в клубе после вылета из еврокубков и невнятной игры в чемпионате России, Манчини отметил: "Лично я не задумываюсь об этом [о возможном увольнении, — прим. ред.] мне это абсолютно неинтересно. Что касается чемпионата России, то, чтобы проводить похороны, нужно иметь покойника. Впереди восемь матчей, а у нас десять очков отставания. Поэтому посмотрим".

"И я считаю, что выигрывает тот, кто забил больше голов. Если Кокорин ломается на второй минуте, то мы можем говорить о некотором невезении? Через три минуты после незабитого пенальти у нас был стопроцентный момент, который нужно было реализовывать: имею в виду, когда Дриусси подавал на Заболотного", — сказал Манчини.

Говоря о травме Кокорина, он отметил, что диагноз будет только в пятницу, 16 марта: "Пока ничего не могу сказать. Точный диагноз мы сможем установить в течение 48 часов. Считаю, что Кокорин не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то, как минимум, неделю он пропустит, ему нужна как минимум неделя на восстановление".