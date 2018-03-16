Лига Европы. Римский "Лацио" в Киеве переиграл "Динамо"

Завершился раунд 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Определилась восьмерка команд, которые сыграют в четвертьфинале. В и число вошли московский ЦСКА, мадридский "Атлетико", французский "Марсель" и итальянский "Лацио", который в столице Украины сумел выиграть у местного "Динамо" (2:0) после ничьей в Риме (2:2).

Матч в Киеве получился не слишком зрелищным. Хозяева имели психологический перевес за счет двух голов, забитых на чужом поле. Их устроила бы и ничья со счетом 0:0 или 1:1. Может быть поэтому, "Динамо" построило игру от обороны. Римляне сумели расшатать защиту хозяев и забили по голу в каждом тайме: отличились Лейва и де Врей.

"Лацио" идет дальше. Также выиграли свои серии "Марсель" у испанского "Атлетика" (3:1 и 2:1), лондонский "Арсенал" у "Милана" (2:0 и 3:1), австрийский "Ред Булл" у "Боруссии" из Дортмунда (2:1 и 0:0), португальский "Спортинг" у чешской "Виктории" из Пльзеня (2:0 и 1:2).