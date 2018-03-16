Экс-глава ГРУ: российская разведка никогда не занималась гнусными глупостями

В интервью изданию "Красная звезда" бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Федор Ладыгин, возглавлявший ведомство в период с 1992 по 1997 год, заявил, что российская разведка никогда не занималась "гнусными глупостями", которые пытаются приписать России в Великобритании в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", — подчеркнул он.

Федор Ладыгин уверен, что бывший полковник Сергей Скрипаль не представлял для российской разведки никакого интереса, передает ТАСС. Он рассказал, что для разведчика предатель умирает сразу, престав существовать в памяти, вымывается из нее. "Для нас судьба предателя безразлична, а для предателя забвение — смерть", — отметил Ладыгин.

Как сообщалось, 4 марта ранее осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию отравляющего вещества, предположительно, нервно-паралитического действия. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в незаконном использовании силы на территории Соединенного Королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении России. Российская сторона свою причастность к инциденту категорически отвергла и анонсировала принятие в ближайшее время ответных шагов.