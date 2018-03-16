Экс-глава ГРУ: российская разведка никогда не занималась гнусными глупостями

Тема:
Отравление Скрипаля 32 минуты назад
Экс-глава ГРУ: российская разведка никогда не занималась гнусными глупостямиЧитайте нас в Telegram
В интервью изданию "Красная звезда" бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Федор Ладыгин, возглавлявший ведомство в период с 1992 по 1997 год, заявил, что российская разведка никогда не занималась "гнусными глупостями", которые пытаются приписать России в Великобритании в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", — подчеркнул он.
Федор Ладыгин уверен, что бывший полковник Сергей Скрипаль не представлял для российской разведки никакого интереса, передает ТАСС. Он рассказал, что для разведчика предатель умирает сразу, престав существовать в памяти, вымывается из нее. "Для нас судьба предателя безразлична, а для предателя забвение — смерть", — отметил Ладыгин.
Как сообщалось, 4 марта ранее осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию отравляющего вещества, предположительно, нервно-паралитического действия. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в незаконном использовании силы на территории Соединенного Королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении России. Российская сторона свою причастность к инциденту категорически отвергла и анонсировала принятие в ближайшее время ответных шагов.
Ранее по теме
-
США угрожают России новыми санкциями5 часов назад
-
Британская база "Портон-Даун" долгое время изготовляла опаснейшее химоружие6 часов назад
-
Постпред России при ОБСЕ: "Новичок" для Скрипаля могли сделать в Солсбери6 часов назад
-
В Минобороны РФ назвали "ничтожеством" главу военного ведомства Великобритании6 часов назад
-
Макрон отказался посетить российский павильон книжной выставки из-за "дела Скрипаля"7 часов назад
-
Угрозы дипломатам и предложения заткнуться: Великобритания не стесняется в выражениях8 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"
- Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
- Захарова ответила британскому министру на предложение "заткнуться"
- США расширили санкции против России
- Савченко принесла в Раду гранаты и пистолет
Самое читаемое
-
Жители Якутска бросились на поиски упавших с неба золотых слитков
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК
- Гарем полковника Захарченко делит его деньги и имущество
- Юрий Шевчук опубликовал клип в память о погибшей жене
Авто.Вести.Ru
-
Новый BMW X4: известны цены в России!
- В России изменится дорожная разметка
- Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Угрозы дипломатам и предложения заткнуться
- Москва простилась с Олегом Табаковым
- Савченко хотят лишить неприкосновенности
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
В Королеве взяли автоподставщиков: банда вымогала деньги у водителей
- Перевернувшаяся фура перекрыла Дмитровское шоссе
- Умная разметка уменьшит пробки на проблемных участках
- Genser на грани банкротства: что случилось с одним из крупнейших автодилеров
- Телефоном по голове: опоздавшая пассажирка побила сотрудницу "Аэрофлота"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Какие улыбки заставляют людей нервничать
- Курение приводит к нарушению и даже потере слуха
- Космическая радиовспышка неизвестной природы побила все рекорды яркости
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"