Тренер ЦСКА Гончаренко: ребята выдали очень хорошую игру

Наставник футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко, чьи подопечные сумели перевернуть ситуацию в споре с французским "Лионом", выиграв гостевой матч (3:2) после домашнего поражения (0:1), и прорвавшись в четвертьфинал Лиги Европы, остался доволен и результатом, и игрой своей команды.

"Учитывая, что мы вышли в 1/4 финала, мы были великолепны, — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА. – Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру. Сказалось и то, что "Лион" не стал закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели".

"Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня особенно хорош. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола – это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал", — констатировал Гончаренко.

"У нас было чувство, что мы можем выиграть, даже после московского матча. Мы уважаем соперника, но мы знали, что на более качественном поле, чем у нас, лучше сыграть может как "Лион", так и мы. "Лион" — молодая, достаточно перспективная команда. У нее очень много индивидуально сильных футболистов. Желаю им удачи", — сказал тренер ЦСКА.

Говоря о предстоящей жеребьевке следующего раунда Лиги Европы, Гончаренко отметил, что не хотел бы выбирать соперника: "Мы спокойно относимся к любому варианту. Какой соперник выпадет, с тем и будем играть".