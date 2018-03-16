Орлов, Кузнецов и Овечкин поучаствовали в разгроме "Нью-Йорка"

Матчем в Нью-Йорке между местными "Айлендерс" и столичным клубом "Вашингтон Кэпиталз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Гости выиграли у "островитян" с разгромным счетом 7:3. У "капиталистов" отличились россияне Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Орлов забил гол и дважды ассистировал партнерам, Кузнецов сделал три результативных паса, а капитан "Вашингтона" Овечкин был в тени свои коллег и записал на свой счет одну результативную передачу. Тем не менее, гости доминировали весь матч и выиграли более чем уверенно.