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16 марта 201805:45

Поклонники футбольного "Лиона" вступили в столкновения с полицией

EPA

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Как уже сообщали Вести.Ru, во французском Лионе произошли столкновения болельщиков местного клуба и московского ЦСКА перед матчем Лиги Европы. После игры фанаты лионских "ткачей", расстроенные поражением своей команды (2:3) напали на полицейских. В результате 8 бойцов полиции пострадали.

Стычки после игры "Лион" – ЦСКА произошли в нескольких районах города, в них приняли участие примерно 100-150 представителей французских "ультрас", сообщает Спортс.Ru со ссылкой на AFP. Они не только нападали на полицейских, но и бросали в них файеры. Серьезных повреждений никто из сотрудников полиции не получил, однако легкие травмы у бойцов имеются.

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