У Александра Кокорина подозрение на разрыв связок

Ведущий форвард футбольного "Зенита" Александр Кокорин, который получил вызов в национальную сборную России, получил травму в матче Лиги Европы против немецкого "Лейпцига". В самом начале игры россиянин был травмирован, пытался продолжить встречу, однако покинул поле на носилках.

Тренер "Зенита" Роберто Манчини отказался комментировать повреждение спортсмена, заявив, что медики разберутся с травмой в течение ближайших суток. Как сообщают источники, близкие к медицинскому штабу "Зенита", игрок в пятницу, 16 марта, пройдет обследование, включая МРТ. Однако имеется подозрение, что Кокорин заработал разрыв связок коленного сустава. Его участие в матчах конца сезона под вопросом.