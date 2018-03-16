Посол России в Великобритании: мы серьезно относимся к угрозам в адрес дипломатов

Ситуация с делом Скрипаля негативно отразилась на работе российского посольства в Лондоне. В адрес дипломатов стали поступать угрозы. В том числе, физической расправы. Об этом рассказал посол нашей страны в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, в каждом случае ведомство тесно сотрудничает с лондонской полицией.

"С основным массивом поступающих обращений в Посольство, тем не менее, присутствует и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами, по каждому конкретному случаю мы работаем с полицией, стараемся максимально с ними взаимодействовать. Таких людей меньшинство, практически единицы, но, тем не менее, к каждому случаю мы относимся очень серьёзно. Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей, людей с криминальным прошлым, и от них можно ожидать всего, чего угодно. Я должен сказать, что в этом отношении мы активно взаимодействуем с британскими властями, и в этом смысле к лондонской полиции у нас вопросов нет", — цитирует Александра Яковенко телеканал "Россия 24".