Сотрудники МЧС Камчатки воодрузили свой флаг на Ключевской сопке

Камчатские пожарные устроили флешмоб на вершине самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевской сопки и водрузили там флаг МЧС. Тем самым они присоединились к всероссийской акции "МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей".

Восхождение длилось несколько дней, сообщает телеканал "Россия 24". Высота вулкана составляет 4 тысячи 750 метров. Сами спасатели говорят, что своей акцией хотят привлечь внимание людей к здоровому образу жизни, занятиям спортом и заботе о собственной безопасности.