Дональд Трамп продолжает увольнять сотрудников своего аппарата

Президент США решил уволить своего советника по национальной безопасности, а вслед за этим стоит ожидать новых отставок. Об этом "Вашингтон Пост" сообщает со ссылкой на пять источников.

По данным авторитетного издания, пока Дональд Трамп ищет замену Герберту Макмастеру. Президент не хочет, чтобы отставка генерал-лейтенанта выглядела унизительно — сообщает телеканал "Россия 24". Если верить инсайдерской информации, среди сотрудников Белого дома царит нервная обстановка. Многие в шутку делают ставки — кто следующим потеряет свой пост.