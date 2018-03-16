Гол и передача Малкина вошли в победный счет "Питтсбурга"

Игровой день в Национальной хоккейной лиге продолжился матчем между клубами "Монреаль Канадиенс" и "Питтсбург Пингвинз". Гости выиграли встречу со счетом 5:3, проигрывая по ходу игры две шайбы. В составе "пингвинов" отличился россиянин Евгений Малкин, забивший гол и отдавший голевой пас.

"Монреаль" вышел вперед после бросков Лехконена и Байрона. У "Питтсбурга" многое поначалу не получалось, но гол Кессела возродил надежду их болельщиков. А затем слово взял Малкин, который принят участие в двух следующих голах. Именно с них начался камбэк "пингвинов", которые в итоге не упустили гостевую победу.