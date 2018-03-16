Веснина и Макарова вышли в финал Индиан-Уэллса в парном разряде

Олимпийские чемпионки в парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли в полуфинале парного разряда крупного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,65 млн долларов.

Российский дуэт, "посеянный"первым, более чем уверенно победил интернациональную пару венгерки Тимеи Бабош и француженки Кристины Младенович ("посев" №4) со счётом 6:4, 6:2. Макарова и Веснина сыграют в финале против Се Шувэй из Тайваня и Барборой Стрыцовой (Чехия). Эти спортсменки обыграли четвертых "сеяных" Габриэлу Дабровски (Канада) и Сю Ифань (Китай).