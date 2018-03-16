Серийный убийца казнен в США через 34 года после вынесения приговора

В американском штате Джорджия казнен серийного убийцу, известного как "чулочный душитель". Приговор в отношении 67-летнего осужденного преступника был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.

В 1986 году Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин, передает РИА Новости. По мнению обвинения, он причастен, как минимум, еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977-1978 годах в городе Колумбус . Большинство из предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.