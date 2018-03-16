Евгений Дадонов раздавал голевые пасы в игре против "Бостона"

Матчем во Флориде, где местные "пантеры" принимали клуб "Бостон Брюинз", продолжился очередной тур регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Флорида Пантерз" переиграла соперников с "сухим" счетом 3:0. Два голевых паса на счету россиянина Евгения Дадонова.

Звено, в котором играет наш нападающий, фактически решило исход матча уже в первые 10 минут игры. Сначала передачей Дадонова воспользовался Экблад, а затем отличился Бьюгстед, которому россиянин ассистировал вместе с Мэтисоном. После этого на площадке шла довольно закрытая игра, в которой еще раз преуспели "пантеры": третий гол на счету Трочека.