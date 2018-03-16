НХЛ. Прекрасная игра Семена Варламова помогла "Колорадо" выиграть у "Сент-Луиса"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился в Сент-Луисе. "Сент-Луис Блюз" принимал Колорадо Эвеланш" и проиграл 1:4.

Героем встречи стал вратарь "лавин" Семен Варламов, отбивший 44 броска. Во всех четырех голевых атаках "Колорадо" принял участие Микко Рантанен. Финн сам забросил две шайбы и еще дважды ассистировал Нэйтену Макиннону. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров заработал две минуты штрафа. Нападающие "Блюз" Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников результативных действий не совершили.

"Нэшвилл Предаторз" в гостях переиграл "Аризону Койотс" 3:2. "Виннипег Джетс" дома уверенно разобрался с "Чикаго Блэкхоукс" 6:2. "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду был сильнее "Детройт Ред Уингз" 4:1.