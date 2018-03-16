Стал известен предварительный диагноз Кокорина

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в начале матча Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" получил травму колена и был заменен. Возникло опасение, что и Кокорину придется пропустить чемпионат мира.

Александру предстоит пройти тщательное обследование в пятницу. Пока же известен предварительный диагноз. Согласно информации портала bobsoccer.ru, Кокорину удалось избежать повреждения крестообразных связок – самого тяжелого повреждения. Нападающий повредил боковую связку. Если предварительный диагноз подтвердится, то Александр пропустит месяц-полтора, но не 6-8.

В январе травму крестообразной связки получил защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия. В феврале аналогичное повреждение было диагностировано у другого защитника сборной – армейца Виктора Васина. Васин точно не сыграет на чемпионате мира. Ситуация с Джикией прояснится после контрольного обследования, запланированного на 27 марта.