Михалина Лысова принесла российским паралимпийцам восьмое золото

Биатлонистка Михалина Лысова выиграла гонку на 12,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Эта золотая медаль стала восьмой для наших спортсменов на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Михалина прошла дистанцию за 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Лысова завоевала свою вторую золотую медаль на Играх в Пхенчхане. Всего в коллекции спортсменки шесть золотых медалей.

В пятницу российские биатлонистки одержали две победы. Ранее гонку на 12,5 км в категории стоя выиграла Анна Миленина. Второе место заняла Екатерина Румянцева.