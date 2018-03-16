Новый энергоблок Ростовской АЭС готовится выйти на полную мощность

Четвертый энергоблок Ростовской АЭС должен выйти на полную мощность в рамках опытно-промышленной эксплуатации к концу мая 2018 года. Сдать его в промышленную эксплуатацию планируется к октябрю 2018 года, сообщил накануне директор АЭС Андрей Сальников. Это позволит решить проблему энергодефицита на юге России и создаст дополнительные возможности для эффективного экономического развития региона. В перспективе электричество, вырабатываемое четвертым энергоблоком, начнет поступать и на территорию Крыма.

Мощность четвертого блока Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320) составит 1 100 МВт. Этот энергоблок спроектирован и строился с учетом всех аварий, произошедших на атомных электростанциях в последние 50 лет.

Операции по физическому пуску энергоблока начались 6 декабря 2017 года — в реактор были загружены первые тепловыделяющие сборки. 29 декабря завершилась операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности – в реакторе началась управляемая цепная реакция. 1 февраля 2018 года генератор турбины четвертого энергоблока был синхронизирован с сетью, и вырабатываемая электроэнергия начала поступать в единую энергосистему. В видеоконференции, посвященной запуску блока, принял участие глава государства.

"Я вас всех сердечно поздравляю с завершением масштабной работы — вводом в эксплуатацию четвертого блока Ростовской АЭС. Хочу поблагодарить всех — и ученых, инженеров, всех, кто работал на этом объекте и добился этого впечатляющего результата", — заявил тогда президент России Владимир Путин.

С 10 марта 2018 года энергоблок работает на 75% своей тепловой мощности и 735 МВт — электрической. На этом этапе специалисты проводят контроль тепломеханического состояния турбоагрегата при увеличении нагрузки и тепловые испытания генератора.

Так как действующие линии электропередачи в регионе были рассчитаны на обслуживание только трех энергоблоков Ростовской АЭС, то в рамках подготовки к запуску четвертого энергоблока ПАО "ФСК ЕЭС" построило новую высоковольтную линию электропередачи 500 кВ Ростовская АЭС — ПС Ростовская протяженностью около 240 км. Строительство удалось завершить в сжатые сроки. Слаженная работа поставщиков металлоконструкций ОАО "Энергостальконструкция" из Тверской области, ООО НПП "МуромЭнергоМаш" из Владимирской области и АО "Уральский завод металлоконструкций" из Свердловской области позволила строительно-монтажной организации ООО "Ленэлектромонтаж" осуществить сборку и установку опор в кратчайшие сроки. В некоторые дни удавалось устанавливать до 12 опор в день, что является рекордным показателем для отечественного строительства высоковольтных линий.

Без подключения Ростовской АЭС к новой линии невозможно было начать регламентные работы по вводу четвертого энергоблока в эксплуатацию. Запуск нового реактора в промышленную эксплуатацию позволит Ростовской области войти в десятку регионов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране и поставлять электроэнергию в другие регионы.