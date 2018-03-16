Александр Кокорин порвал крестообразную связку и пропустит чемпионат мира

Травма нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кокорина оказалась серьезной. У футболиста выявлен разрыв крестообразной связки колена. Участие Александра в чемпионате мира 2018 исключено.

Утром появилась информация, что у Кокорина повреждена боковая, а не крестообразная связка. Это менее тяжелая травма. В пятницу Александру Кокорину было проведено обследование. К сожалению, подтвердился худший из прогнозов – разрыв крестообразной связки колена. Нападающему потребуется операция. Срок восстановления – не менее шести месяцев. Это означает, что на чемпионате мира 2018 Кокорин сыграть не сможет.

Александр Кокорин – третий футболист сборной России, получивший подобную травму с начала 2018 года. Ранее разрыв крестообразной связки был выявлен у спартаковца Георгия Джикии и армейца Виктора Васина. Васин точно пропустит чемпионат мира, ситуация с Джикией прояснится после контрольного обследования футболиста, запланированного на 27 марта.