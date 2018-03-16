Савченко попала в черный список "Миротворца"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" как "изменница родины" и "пособница террористов". Ей вменяют подготовку теракта и государственного переворота, говорится на сайте.

В сообщении отмечено, что Савченко курировала проект теракта в Киеве, о чем сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В четверг он заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в стенах украинского парламента.

Сама депутат эти обвинения отвергает и обвиняет украинскую власть в преступлениях.